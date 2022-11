O Santa Clara somou o terceiro jogo seguido a pontuar ao empatar 0-0 na visita ao Desportivo de Chaves, no encontro que encerrou a 12.ª jornada. Com esta igualdade, os açorianos subiram ao 15.º lugar, com 10 pontos. O Desportivo de Chaves somou o quinto jogo seguido sem perder no seu reduto, ocupando a 11.ª posição, com 16 pontos.