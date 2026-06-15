Equador perde com Costa do Marfim

Até à entrada do avançado de 23 anos do Manchester United, o jogo em Filadélfia parecia decidido e apontava para o primeiro empate sem golos do torneio até ao momento.



O Equador mostrou mais ambição, arriscou mais, mas não foi preciso no remate decisivo.



A equipa da América do Sul teve oportunidades para abrir o marcador, com dois remates de Enner Valencia que acertaram na trave na primeira parte e com outro de Gonzalo Plata aos 69 minutos, defendido pelo guarda-redes da Costa do Marfim, Yahia Fofana.



Com este resultado, o Grupo E é liderado pela Alemanha com três pontos, seguida pela Costa do Marfim com a mesma pontuação, embora com um saldo de golos inferior. Fecham sem pontos o Equador e a estreante seleção de Curaçao, que perdeu por 7-1.



A seleção do Equador, treinada pelo argentino Sebastián Beccacece, acumulava até hoje 19 jogos sem conhecer a derrota.



A última derrota remontava a 6 de setembro de 2024, quando perdeu por 1-0 contra o Brasil nas eliminatórias sul-americanas, precisamente quando o treinador argentino se estreou no banco.

