Espanha sagra-se Campeã do Mundo após bater Argentina na final

Dezasseis anos depois do histórico golo de Andrés Iniesta na África do Sul, a "La Roja" voltou a precisar do tempo extra para carimbar o título mundial. Desta vez o herói improvável foi Ferran Torres, que saltou do banco para ditar o destino de uma final memorável.



A partida começou com o respeito mútuo a sobrepor-se, mas com mais audácia espanhola. A Argentina, determinada a revalidar o título de 2022, apostou numa forte pressão, enquanto a Espanha tentava impor a sua habitual circulação de bola. As oportunidades de golo escassearam na primeira parte, fruto de duas defesas muito bem organizadas.



Na segunda metade o jogo abriu-se mais, com a Espanha a dispor de hipóteses soberanas para desfazer o nulo antes dos 90 minutos, mas a eficácia faltou no momento da decisão, empurrando o duelo para os trinta minutos suplementares.



O momento de inspiração de Ferran Torres



Quando o esgotamento físico já ditava o ritmo do encontro e o fantasma das grandes penalidades começava a pairar, surgiu o momento que ficará gravado na história do futebol espanhol. Decorria o minuto 106, logo no arranque da segunda parte do prolongamento, quando a linha ofensiva espanhola desenhou uma jogada cirúrgica.



Ferran Torres, com um remate letal e após assistência de Nico Williams, bateu o guarda-redes argentino e fez explodir de alegria o banco espanhol e os milhares de adeptos presentes nas bancadas.



A Argentina tentou o tudo por tudo nos minutos finais, lançando-se mais com o coração do que com a cabeça em busca do empate, mas a muralha defensiva montada pelo selecionador espanhol revelou-se intransponível até ao apito final.



A formação espanhola, que só tinha disputado a final de há 16 anos, iguala os dois cetros de Uruguai (1930 e 1950) e França (1998 e 2018) - duas formações que afastou da edição 2026, uma na fase de grupos outra nas meias-finais.



O conjunto de Luis de la Fuente junta o Mundial ao Campeonato da Europa de 2024, sendo agora a detentora das duas principais provas de seleções.



Por seu lado, a Argentina perdeu pela quarta vez na final, como em 1930, 1990 e 2014, mantendo-se com três títulos, arrebatados em 1978, 1986 e 2022.

