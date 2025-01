Estoril bate Amadora na Reboleira

O Estoril Praia conseguiu a primeira vitória fora na presente edição da I Liga portuguesa de futebol, ao impor-se por 4-2 ao Estrela da Amadora, em jogo da 17.ª jornada da prova. No Estádio José Gomes, na Reboleira, o Estoril Praia, que não ganhava há quatro jogos, chegou ao intervalo a vencer por 3-0, depois de Xeka ter inaugurado o marcador aos 15 minutos, de Begraoui ter marcado aos 25, e de ter beneficiado de um autogolo de Tiago Gabriel, aos 31. No segundo tempo, o Estrela da Amadora reduziu a desvantagem, com golos de André Luiz, aos 57, e de Rodrigo Pinho, aos 70, tendo o Estoril fechado o resultado por intermédio de Alejandro Marques, aos 76. O triunfo permite ao Estoril Praia somar 18 pontos e ascender ao 12.º lugar, em igualdade com o Gil Vicente (11.º), por troca com o adversário de hoje, que segue com 16, no 13.º posto.