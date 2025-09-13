Estoril obtém primeira vitória

O Estoril Praia conquistou o primeiro triunfo na edição 2025/26 da I Liga, ao vencer categoricamente na receção ao AVS, por 3-1, em jogo da quinta jornada da prova.



Nodar Lominadze, aos 12 minutos, João Carvalho, aos 28, e Ricard Sánchez, aos 52, apontaram os tentos que conferiram o triunfo do Estoril Praia, enquanto Diogo Spencer ainda reduziu a desvantagem da formação avense de José Mota, aos 78.



A estreia a vencer na temporada 2025/26 do campeonato atira o Estoril Praia para o oitavo lugar provisório da classificação, com cinco pontos, fugindo um pouco à zona perigosa, onde está o AVS, no 17.º e penúltimo posto, com apenas um ponto.



A turma da casa superiorizou-se desde cedo na partida, perante um AVS que teve Aderllan Santos a sair lesionado aos 10 minutos e, aos 12, a sofrer o golo inicial, já após Rafik Guitane ter feito a primeira ameaça, mas sem ter acertado com o alvo.



Um grande passe longo de Ferro descobriu Ricard Sánchez na profundidade, com o espanhol a cruzar rasteiro para a entrada da área, encontrando Lominadze com espaço, a tirar um adversário do caminho e a atirar para o fundo das redes do AVS.



O golo motivou ainda mais os estorilistas e João Carvalho foi protagonista de dois lances de perigo, o primeiro para defesa tranquila de Simão Bertelli e o segundo a não conseguir aproveitar o erro grave do guarda-redes avense e a rematar ao lado.



No entanto, à terceira foi de vez e o capitão do Estoril Praia fez mesmo o gosto ao pé, aos 28, graças a um bom trabalho de Rafik Guitane pela direita, a assistir João Carvalho, que, sem oposição e de primeira, ampliou o marcador ao apontar o 2-0.



O AVS procurou reagir e, ainda antes do intervalo, José Mota arriscou ao retirar de campo o médio defensivo Algobia para colocar o extremo Rafael Barbosa, e essa troca até mexeu com o jogo, mas Tomané e Óscar Perea não conseguiram finalizar.



Contudo, o reatamento trouxe novamente o Estoril Praia por cima e, já depois de Begraoui acertar no poste e Pedro Amaral falhar a baliza por poucos centímetros, a equipa de Ian Cathro logrou o 3-0 no marcador, por intermédio de Ricard Sánchez.



O lateral espanhol limitou-se a encostar a assistência de trivela de João Carvalho, dissipando as dúvidas sobre o triunfo ‘canarinho’ e acalmando o ritmo da partida, em que o AVS, a pouco e pouco, foi obtendo mais bola e chegou mesmo a marcar.



Tiago Brito fez um corte defeituoso e deixou a bola em Diogo Spencer, que, aos 78, aproveitou para reduzir a desvantagem, e o AVS ainda marcou novamente, através do paraguaio Diego Duarte, mas o avançado encontrava-se em posição irregular.





