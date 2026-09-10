Estrela - Sporting Braga

O Sporting de Braga procura o terceiro triunfo consecutivo na I Liga de futebol, num jogo em atraso da terceira jornada, em Alverca, casa emprestada do Estrela da Amadora, por interdição do seu recinto.

O Estádio José Gomes foi interditado pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), por reincidência de avaliações negativas ao estado do relvado, nos dois jogos já disputados na Reboleira, pelo que Alverca foi o local escolhido para acolher o encontro.



Além da casa emprestada, o Estrela da Amadora não vai contar com Pepa no banco, devido a castigo, depois de ter sido expulso no empate com o Famalicão (2-2), da quinta ronda, após ter protestado com a equipa de arbitragem nos últimos minutos do desafio.

