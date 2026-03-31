EUA - Portugal

Acompanhe em direto na RTP o último jogo de preparação da Seleção Nacional antes da partida para o Campeonato do Mundo, que principia dentro de dois meses e meio, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Escolha a opção desejada - transmissão televisiva ou relato radiofónico - para assistir em direto ao oitavo confronto entre Portugal e Estados Unidos, após o qual o Selecionador Roberto Martínez dará por concluídas as observações para a definição da lista de convocados para o Campeonato do Mundo.





Confira o onze português escalado para o pontapé de saída:





José Sá;

Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo;

Samu, Vitinha, Bruno Fernandes, Trincão, Pedro Neto;

Gonçalo Ramos



Suplentes

Ricardo Velho, Rui Silva, António Silva, Renato Veiga, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Mateus Fernandes, Rúben Neves, João Neves, João Félix, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, Francisco Conceição e Paulinho





No encontro de hoje, cada equipa poderá fazer até 11 substituições.



Nesta derradeira ronda de preparação em solo mexicano e norte-americano, Portugal não pode contar com vários pesos-pesados, devido a lesão: Cristiano Ronaldo, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Palhinha e Bernardo Silva - este último por opção de Roberto Martínez "baseada na informação médica enviada pelo clube", pormenorizou o Selecionador.





Integrados inicialmente nesta convocatória, Rafael Leão, Diogo Costa e Rodrigo Mora foram posteriormente dispensados, também devido a problemas físicos.



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