Acompanhe em direto na RTP o último jogo de preparação da Seleção Nacional antes da partida para o Campeonato do Mundo, que principia dentro de dois meses e meio, entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.
Desporto
EUA - Portugal
Escolha a opção desejada - transmissão televisiva ou relato radiofónico - para assistir em direto ao oitavo confronto entre Portugal e Estados Unidos, após o qual o Selecionador Roberto Martínez dará por concluídas as observações para a definição da lista de convocados para o Campeonato do Mundo.
Confira o onze português escalado para o pontapé de saída:
José Sá;
Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo;
Samu, Vitinha, Bruno Fernandes, Trincão, Pedro Neto;
Gonçalo Ramos
Suplentes
Diogo Dalot, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, João Cancelo;
Samu, Vitinha, Bruno Fernandes, Trincão, Pedro Neto;
Gonçalo Ramos
Suplentes
Ricardo Velho, Rui Silva, António Silva, Renato Veiga, Matheus Nunes, Nuno Mendes, Mateus Fernandes, Rúben Neves, João Neves, João Félix, Gonçalo Guedes, Ricardo Horta, Pedro Gonçalves, Francisco Conceição e Paulinho
No encontro de hoje, cada equipa poderá fazer até 11 substituições.
Nesta derradeira ronda de preparação em solo mexicano e norte-americano, Portugal não pode contar com vários pesos-pesados, devido a lesão: Cristiano Ronaldo, Rúben Dias, Nélson Semedo, João Palhinha e Bernardo Silva - este último por opção de Roberto Martínez "baseada na informação médica enviada pelo clube", pormenorizou o Selecionador.
Integrados inicialmente nesta convocatória, Rafael Leão, Diogo Costa e Rodrigo Mora foram posteriormente dispensados, também devido a problemas físicos.Curiosidades
- 🇵🇹 Portugal disputa hoje o 700.º jogo oficial do seu historial.
- 🇺🇸 Nos Estados Unidos, Portugal tem encontrado ao longo dos anos um adversário particularmente duro de roer - e invencível nas últimas três décadas. Tendo apenas em conta jogos oficiais, a equipa das quinas apresenta balanço negativo: um empate e uma derrota, ambos em Campeonatos do Mundo (2002 e 2014); registaram-se ainda duas vitórias lusas, dois empates e uma derrota em particulares.
- 🧪 A Seleção Nacional foi sujeita a controlos antidoping por parte da FIFA na segunda-feira, informou a FPF, revelando ainda que os testes incidiram sobre 10 dos 26 jog e e adores em estágio. “A intervenção foi conduzida sem aviso prévio, enquadrando-se, no entanto, nos procedimentos regulares da FIFA e nas obrigações a que as seleções estão sujeitas. O processo foi acompanhado pela Direção de Saúde e Performance da FPF”, lê-se na nota divulgada.
- 🧤 José Sá será titular num jogo onde ambas as equipas podem realizar até 11 substituições.
- 🌍 O único jogo entre as duas seleções em solo americano terminou com derrota portuguesa por 1-0, em 1992.
- 🏆 O Mundial2026 decorre de 11 de junho a 19 de julho e Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.