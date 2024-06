Croácia e Itália lutam esta segunda-feira por um lugar nos oitavos de final. Os croatas encontram-se numa situação mais delicada, depois de apenas um ponto conquistado em dois jogos e tentam derrotar os italianos. Já os transalpinos contam com três pontos e tentam assegurar o segundo lugar do grupo. A partida tem transmissão no canal 1 da RTP e pode seguir todos os acontecimentos no site da RTP Notícias, a partir das 20h00.