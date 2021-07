Euro2020. Itália - Inglaterra, a Final em direto na RTP

É o jogo com que muitos sonharam. Apenas Itália e Inglaterra têm o privilégio de partilhar este momento, sendo a quarta final para a "squadra azurra" e a estreia numa final para a seleção "três leões". As duas seleções já se deram a conhecer na prova, que dura há um mês, mas dentro das quatro linhas algo parece ter mudado. A Itália está mais ousada, com um futebol rápido e aguerrido, enquanto os ingleses se apresentam mais prudentes, algo defensivos e com ataques rápidos às redes adversárias. A emoção de 60 mil adeptos enche o Estádio de Wembley no confronto que opõe a Inglaterra, campeã mundial em 1966, e a rejuvenescida Itália, vencedora do Euro1968 e finalista vencido nas edições de 2000 e 2012. O sucessor de Portugal no "trono" do futebol europeu será conhecido, este domingo, em Londres.