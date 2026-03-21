Famalicão arranca vitória sobre Nacional

O senegalês Ibrahima Ba marcou o único golo da partida, aos 63 minutos, que permitiu aos minhotos somarem pela primeira vez, esta época, três triunfos seguidos na competição e isolarem-se, à condição, no quinto posto, com 45 pontos, menos um do que o quarto, Sporting de Braga, que tem menos dois encontros realizados.



Por outro lado, a formação famalicense tem agora uma vantagem de três pontos face ao Gil Vicente, sexto colocado, que hoje visita o Santa Clara, enquanto o Nacional averbou o oitavo jogo consecutivo sem vencer e segue em 16.º e antepenúltimo, com 22 pontos.

