Famalicão empata em Moreira de Cónegos

O Famalicão segurou o quinto lugar da I Liga ao empatar a dois golos no reduto do Moreirense, sexto, em encontro da 12.ª jornada da prova.

O brasileiro Guilherme Schettine, aos 47 minutos, e Dinis Pinto, aos 80, apontaram os tentos do conjunto de Moreira de Cónegos, que esteve duas vezes a perder, enquanto o marroquino Yassir Zabiri, aos 21, e Gustavo Sá, aos 57, marcaram para os forasteiros.



Na classificação, o Famalicão passou a somar 20 pontos, colocando-se, provisoriamente, a três do Gil Vicente, quarto, enquanto o Moreirense, que acabou reduzido a 10, por expulsão de Maracás (88 minutos), conta agora 19.