Famalicão reforça nono lugar

Um golo de Sorriso na primeira metade permitiu ao Famalicão vencer na receção ao Rio Ave 1-0, no encerramento da 25.ª jornada, permitindo aos famalicenses fortalecerem o nono posto na I Liga.

O golo de Sorriso surgiu aos 19 minutos, assegurando à equipa minhota o regresso aos triunfos depois da derrota na última ronda na Madeira com o Nacional, enquanto os vila-condenses voltaram às derrotas depois de terem saído vitoriosos na jornada anterior na receção ao Sporting de Braga.



Com este triunfo, o Famalicão manteve o nono lugar, agora com 34 pontos, a apenas um do oitavo, o Estoril Praia, e com mais cinco do que o Rio Ave, que, após este desaire, conserva o 10.º lugar.