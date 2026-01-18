Famalicão vence na visita ao Santa Clara

O Famalicão regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 1-0 na visita ao Santa Clara, em jogo da 18.ª jornada da competição.

O avançado brasileiro Sorriso marcou o único golo da partida, aos 75 minutos, encerrando uma série de três derrotas dos minhotos no campeonato, no qual subiram provisoriamente ao sétimo lugar, com 26 pontos.





Por seu lado, o Santa Clara somou o quinto encontro consecutivo sem vencer e é 14.º classificado, com 17 pontos.



