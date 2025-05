Farense não baixa os braços e arrebata três pontos em Guimarães

O Farense foi à cidade-berço obter uma vitória que mantém a equipa algarvia na eletrizante luta que se desenrola pela permanência na I Liga a uma jornada do fim do campeonato.

No estádio D. Afonso Henriques, um golo de Dário Poveda já nos descontos (90+2 minutos) garantiu o triunfo dos algarvios, que inauguraram o marcador aos seis minutos, com um tento de Marco Matias, a que a equipa da casa respondeu aos 47, por intermédio de Gustavo Silva.



A formação sulista, que viu Ronny Lopes falhar uma grande penalidade aos 81 minutos, segue no 17.º lugar, com 27 pontos, em igualdade pontual com o AVS, 16.º, e mais três do que o Boavista, último, que hoje recebe o FC Porto.



O Vitória de Guimarães, que na próxima jornada visita o líder Sporting, segue no quinto posto, que dá acesso à Liga Conferência, com 54 pontos, os mesmos que o Santa Clara, que é sexto.