Farense vence em Famalicão e sai provisoriamente da zona de descida

O Farense venceu sábado em casa do Famalicão 2-1, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que permite aos algarvios sair provisoriamente da zona de descida, abandonando o último posto da classificação. A equipa algarvia, que vinha de dois jogos sem vencer e somou o primeiro triunfo fora de casa, chegou a liderar por 2-0, com golos de Marcos Matias, aos 30 minutos, e de Menino, aos 47, tendo os famalicenses, que já não vencem há cinco jornadas, reduzido por Aranda, aos 80 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Com esta vitória, o Farense deixa a lanterna-vermelha e sobe ao 15.º luar, com 12 pontos, enquanto o Famalicão é nono, com 19.