O campeão FC Porto ascendeu sábado, provisoriamente, à liderança da I Liga portuguesa de futebol, à espera do resultado do Benfica, ao vencer em casa o Santa Clara por 1-0, em encontro da 30.ª jornada. Três dias após o adeus à Liga dos Campeões, face a um desaire por 4-1 na receção ao Liverpool, os `dragões` venceram com um tento solitário do avançado maliano Marega, aos 18 minutos. Na classificação, o `onze` de Sérgio Conceição passou a somar 75 pontos, contra 72 do Benfica, que pode voltar na segunda-feira à liderança, caso triunfe na receção ao Marítimo.