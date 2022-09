A poucos minutos do intervalo, e em apenas 3 minutos, o FC Porto colocou-se a vencer por 2-0, com golos de Taremi e Galeno. Um resultado inalterado até final e que permite aos "dragões" ficarem a 1 ponto do Sp. Braga (segundo) e a 3 do líder Benfica.

Vejo os golos.