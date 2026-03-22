FC Porto dá passo de gigante rumo ao título

O FC Porto superou o teste teoricamente mais difícil até ao fim do campeonato ao arrancar um triunfo tangencial no reduto do Sporting de Braga, por 2-1, num jogo em que esteve a perder.

Na partida da 27.ª jornada disputada na cidade dos arcebispos, uma grande penalidade convertida por Zalazar aos 54 minutos colocou os bracarenses em vantagem, mas os ‘dragões’ viraram o resultado a seu favor com golos de William Gomes e Fofana, aos 69 e 80, respetivamente.



O FC Porto lidera a I Liga, com 72 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, e do que o Benfica, terceiro em igualdade pontual com os 'leões', enquanto o Sporting de Braga é quarto classificado, com 46.

