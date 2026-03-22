O FC Porto superou o teste teoricamente mais difícil até ao fim do campeonato ao arrancar um triunfo tangencial no reduto do Sporting de Braga, por 2-1, num jogo em que esteve a perder.
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FC Porto dá passo de gigante rumo ao título
RTP
Na partida da 27.ª jornada disputada na cidade dos arcebispos, uma grande penalidade convertida por Zalazar aos 54 minutos colocou os bracarenses em vantagem, mas os ‘dragões’ viraram o resultado a seu favor com golos de William Gomes e Fofana, aos 69 e 80, respetivamente.
O FC Porto lidera a I Liga, com 72 pontos, mais sete do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, e do que o Benfica, terceiro em igualdade pontual com os 'leões', enquanto o Sporting de Braga é quarto classificado, com 46.