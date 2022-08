FC Porto. Mão cheia no regresso à I Liga

Os campeões nacionais voltaram imparáveis e golearam por 5-1. Taremi, por duas vezes, e Evanilson, pelo meio, fixaram o resultado em 3-0 na primeira parte. Iván Marcano e Toni Martínez ampliaram para os 5-0, numa "goleada das antigas". No Dragão mandaram os portistas frente a um Marítimo incapaz de travar a hegemonia "azul e branca" na tentativa de começar bem a defesa do título conquistado na época anterior. Mesmo assim, de um livre surgiu o golo de honra (5-1) dos madeirenses, num golo do brasileiro Claudio Winck.