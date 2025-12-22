FC Porto segura liderança destacada com vitória folgada em Alverca

Borja Sainz, com um 'bis', aos 29 e 69, e Alan Varela, aos 57, fizeram os golos da confortável vitória do FC Porto no Ribatejo, garantindo o 14.º triunfo em 15 jogos na I Liga de futebol, que deixou os portistas, à condição, com uma vantagem de oito pontos face ao Sporting, segundo e que só joga terça-feira em Guimarães, e 11 em relação ao Benfica, que recebe hoje o Famalicão.



Custódio Castro promoveu apenas uma alteração na equipa do Alverca face à derrota com o Arouca (1-0), na frente de ataque, com Marezi a render o castigado Sandro Lima.



No FC Porto, o técnico Francesco Farioli efetuou seis alterações em relação ao triunfo para a Taça de Portugal frente ao Famalicão (4-1), com Alberto Costa, Kiwior, Alan Varela, Rodrigo Mora, Borja Sainz e Samu a entrarem para os lugares de Francisco Moura, Prpic, Bednarek, Gabri Veiga, William Gomes e Deniz Gul



Apoiado fortemente no Ribatejo, o FC Porto entrou à procura de marcar cedo e, logo ao segundo minuto de jogo, Rodrigo Mora causou perigo, com um remate forte que passou perto da baliza de André Gomes.



O tridente composto por Alan Varela, Froholdt e Rodrigo Mora dominou o meio-campo na fase inicial, tentando encostar o adversário à retaguarda, com a formação ribatejana e tentar explorar o contra-ataque.



Já depois de um prmeiro lance invalidado, aos 26, Borja Sainz, três minutos depois, inaugurou de cabeça o marcador para o FC Porto, na sequência de uma assistência soberba de Rodrigo Mora.



O golo portista, que teve direito a dedicatória para Vasco Sousa, com os jogadores a empunharem uma camisola do médio que se lesionou recentemente com gravidade, acabou por desbloquear o jogo.



No entanto, o Alverca reagiu de pronto, mas teve forte oposição do guarda-redes Diogo Costa, que salvou pouco depois o empate, travando com duas enormes defesas os remates de Marezi e de Touaizi.



Para a segunda parte, Francesco Farioli trocou de lateral-esquerdo, fazendo entrar Francisco Moura para o lugar de Alberto Costa.



Através de uma pressão alta eficaz, o FC Porto foi retirando espaço de manobra ao adversário e, num lance de insistência, viria a chegar ao 2-0, aos 57, por Alan Varela, numa recarga do médio argentino, após defesa incompleta de André Gomes para a frente, a suster um remate forte de Pepê.



Com o jogo controlado, o técnico Farioli pôde refrescar a equipa com as entradas de Gabri Veiga e William Gomes. Assim que entrou, o extremo brasileiro esteve perto de ampliar, num remate que saiu à barra da baliza contrária.





Obrigado a arriscar, o Alverca expôs-se mais no terreno e viria conceder o terceiro golo, após um remate em arco de belo efeito de Borja Sainz, a 'bisar' na partida, fazendo o sétimo golo na competição, numa altura em que os ribatejanos já tinham trocado de ponta de lança, com Marezi a ceder o lugar a Tiago Leite.





