O FC Porto entra esta quinta-feira em campo para disputar a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa. A equipa de Sérgio Conceição recebe o Young Boys, da Suíça, e Sérgio Conceição mostrou ambição para o que há para disputar desta prova europeia. "Os objetivos do FC Porto são sempre ganhar todas as competições em que entra e esta não foge à regra", declarou Sérgio Conceição na conferência de imprensa. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato da Antena 1 em direto.