Final Mundial2026. Espanha - Argentina

A detentora do título Argentina, campeã em 1978, 1986 e 2022, e a Espanha, vencedor em 2010, disputam este domingo uma inédita final no Mundial de 2026, cuja 23.ª edição fecha no Estádio MetLife, em East Rutherford, nos Estados Unidos, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Os campeões europeus em título conseguiram a primeira vaga no jogo decisivo, ao ganharem à favorita França por 2-0, enquanto os vencedores das duas últimas edições da Copa América garantiram a segunda ao baterem a Inglaterra por 2-1, com reviravolta.