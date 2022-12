França e Marrocos lutam esta quarta-feira por um lugar na final do Mundial 2022. Os marroquinos tentam fazer história para o futebol africano mas do outro lado estará o campeão em título. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na rádio Antena 1 Mundial.