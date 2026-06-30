A França, campeã mundial em 1998 e 2018, é clara favorita para qualificar-se para os oitavos de final do Mundial de 2026, quando defrontar a Suécia, em East Rutherford, Estados Unidos.

Depois de uma primeira fase irrepreensível, com triunfos nos três jogos, os gauleses surgem nos 16 avos de final como uns dos mais fortes candidatos ao título e têm pela frente uma Suécia que se qualificou como a segunda melhor terceira, num grupo em que ficou atrás do Japão.



Quanto aos oitavos, o Paraguai, tomba gigantes ao eliminar a poderosa Alemanha, entrenta o vencedor do França-Suécia.

