A França, campeã mundial em 1998 e 2018, é clara favorita para qualificar-se para os oitavos de final do Mundial de 2026, quando defrontar a Suécia, em East Rutherford, Estados Unidos.
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Mundial 2026
França - Suécia
RTP
Depois de uma primeira fase irrepreensível, com triunfos nos três jogos, os gauleses surgem nos 16 avos de final como uns dos mais fortes candidatos ao título e têm pela frente uma Suécia que se qualificou como a segunda melhor terceira, num grupo em que ficou atrás do Japão.
Quanto aos oitavos, o Paraguai, tomba gigantes ao eliminar a poderosa Alemanha, entrenta o vencedor do França-Suécia.