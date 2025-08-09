Gil Vicente entra no campeonato com vitória fora

O Gil Vicente arrancou a edição 2025/26 da I Liga com um triunfo por 2-0 na Madeira diante do Nacional.
Pablo Felipe, por via de uma excelente jogada em que tirou vários defensores da frente, aos 35 minutos, e Luís Esteves, aos 45+2, após passe de Martín Fernandéz, materializaram a superioridade dos minhotos, perante um emblema insular que esteve desinspirado na finalização.
No Estádio da Madeira, o Nacional entrou a pressionar, porém, sem criar grandes oportunidades, tendo pertencido ao Gil Vicente a primeira ocasião do encontro.
Na sequência de um pontapé de canto, Martín Fernandéz aplicou um forte disparo, à entrada da área, com o esférico a embater com violência no poste, aos 18 minutos.
A resposta dos nacionalistas surgiu por volta da meia hora, por intermédio de Ulisses, que cabeceou para defesa segura de Andrew, também após canto, aos 33.
Quando nada fazia prever, perante a maior posse de bola e domínio territorial dos madeirenses, foi a equipa minhota a chegar à vantagem, à passagem do minuto 35, por Pablo Felipe.
O avançado luso-brasileiro iniciou e terminou a jogada, por via de uma iniciativa individual, rematando, já dentro da grande área, sem hipóteses de defesa para Lucas França.
Aos 45+2, cenário ainda mais difícil para os locais, que viram a formação de Barcelos marcar o segundo, por intermédio de Luís Esteves, assistido por Martín Fernandéz em lance pela esquerda.
O ex-Nacional recebeu no interior de área e atirou a contar, com um disparo que sofreu um desvio e dificultou ainda mais a ação do guarda-redes, fazendo o 2-0 com que se chegou ao intervalo.
Após o descanso, a partida manteve a mesma toada, sempre com mais ascendente da equipa da casa, ainda assim, sem a melhor definição no último terço, permitindo ao Gil Vicente gerir o resultado.
Aos 56, o capitão João Aurélio tentou de longe, sendo que o remate saiu ao lado, para depois, aos 71, José Gomes atirar com relativo perigo, que Andrew segurou sem dificuldades.
Mesmo a jogar na expectativa, o conjunto liderado por César Peixoto ainda podia ter chegado ao 3-0, pelo recém-entrado Santi Garcia, que rematou ao ferro, aos 86, sem que o resultado sofresse mais alterações até final.