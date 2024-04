Gil Vicente vence em Moreira de Cónegos

O Gil Vicente, na estreia de Tozé Marreco como treinador, regressou aos triunfos na visita ao Moreirense, em jogo da 30.ª jornada, e distanciou-se dos lugares de descida da I Liga.

No Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, um golo de Mory Gbane, aos 38 minutos, foi suficiente para os visitantes porem fim a uma série de quatro derrotas consecutivas e sete jogos sem vencer, ascendendo provisoriamente ao 12.º lugar da I Liga, com 31 pontos.



Já o Moreirense desceu ao sétimo posto, com 43, menos um do que o novo sexto classificado, o Arouca, depois de ter somado o quarto encontro sem ganhar.