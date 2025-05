Golo nos descontos de Poveda dá vitória ao Farense na receção ao Famalicão

Um golo do espanhol Darío Poveda, aos 90+1 minutos, permitiu hoje ao Farense vencer em casa o Famalicão por 2-1 e ganhar novo fôlego na luta pela manutenção na I Liga portuguesa de futebol, à 32.ª jornada. Poveda culminou a reviravolta dos locais, iniciada por Filipe Soares, aos 45+4 minutos, acabando com uma série de nove jogos seguidos dos algarvios sem vencer em casa, depois do francês Simon Elisor dar vantagem aos forasteiros, aos 30. O Farense, que não ganhava em casa desde 29 de novembro de 2024 (1-0 ao Estrela), subiu, à condição, do 18.º para o 17.º posto, com 24 pontos, os mesmos do AVS, 16.º, em lugar de play-off, que recebe na segunda-feira o Boavista, agora 18.º e último, com 21, numa tabela em que o Famalicão é sétimo, com 44.