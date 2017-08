O FC Porto venceu o Moreirense por três bolas a zero num jogo em que a equipa visitante sofreu bastante, frente a uma equipa da casa muito dominadora. Os golos foram todos marcados pelo camaronês Vicent Aboubakar, dois na primeira parte (18’ e 21’) e o último ao minuto 76. Com este triunfo o FC Porto junta-se a Benfica, sporting e Rio Ave, no topo da tabela classificativa da I Liga de futebol profissional, todos com nove pontos. A equipa de Moreira de Cónegos com esta derrota ocupa agora o 13º lugar com dois pontos.