Hungria renasce das cinzas, manda Escócia para casa e pisca o olho a Portugal

Breves segundos antes do apito final, a Hungria estava eliminada do Campeonato da Europa, mas o golo de Csoboth na última jogada dos dez minutos de compensação da partida contra a Escócia virou por completo os destinos da seleção magiar.

Acaba por ser a Escócia a ficar já pelo caminho; e a Hungria, que somou hoje os primeiros pontos, tem boas hipóteses de seguir em frente na competição, incluída no lote dos quatro melhores terceiros classificados, e até poderá ser o adversário de Portugal nos oitavos de final.





Em 1 de julho, em Frankfurt, pelas 21:00 locais (20:00 em Lisboa), a formação lusa, vencedora do Grupo F, vai enfrentar um terceiro colocado, que sairá dos agrupamentos A, B ou C.





Veja o resumo do jogo desta noite.





Além da Hungria, terceira do Grupo A, são possibilidades provenientes do grupo B a campeã em título Itália, a Albânia e a Croácia, num conjunto que fecha contas na segunda-feira e cuja vitória já não escapa a Espanha.Dada a atual classificação do grupo C, todas as hipóteses são possíveis, isto é, Inglaterra, Dinamarca, Eslovénia ou Sérvia também podem cruzar-se com a equipa das quinas.Para os oitavos de final, nos quais já estão Alemanha, Espanha, Portugal e Suíça, qualificam-se os dois primeiros de cada agrupamento e os quatro melhores terceiros.