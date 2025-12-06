I Liga. AFS-Rio Ave

O AFS é último da tabela, com três pontos, e o Rio Ave ocupa o 11.º lugar, com 13. As duas equipas encontram-se no sábado, às 18:00, no estádio do Clube Desportivo das Aves, sob arbitragem de José Bessa, da associação do Porto.

O treinador do AFS, João Pedro Sousa, disse que “há pressupostos inegociáveis” e pediu uma imagem diferente do último jogo na receção ao Rio Ave, no sábado, da 13.ª jornada da I Liga de futebol.



“Temos de fazer bem melhor. A pancada [da derrota por 4-0 diante do Vitória] foi forte, mas merecida. Temos que basear sempre o nosso jogo em determinados pressupostos: agressividade, intensidade, concentração. Temos que ter isso a suportar o nosso jogo. Isso é inegociável e a base de tudo”, disse o técnico, na conferência de antevisão.



João Pedro Sousa admitiu ter sido “duro”, mas “honesto”, no final do jogo em Guimarães, frisando que procura sempre “dar uma opinião equilibrada”, mas “não há que esconder ou passar a mão pelo pêlo”.







Já o treinador do Rio Ave, Sotiris Silaidopoulos, afirmou que a equipa precisa de “aumentar a consistência” exibicional para regressar às vitórias, na visita ao AVS, sábado, na 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os vila-condenses não vencem há três jornadas consecutivas [uma derrota e dois empates], sendo que, na última ronda, cederam uma igualdade, frente ao Santa Clara, depois de terem estado em vantagem.“Fizemos uma boa primeira parte contra o Santa Clara e queremos aumentar a nossa consistência na performance ao longo do jogo, para podermos conquistar os três pontos. Tivemos uma boa semana, bons treinos, a equipa está focada”, afirmou o treinador do Rio Ave.