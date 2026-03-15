I Liga. AFS - Santa Clara

O AFS, último classificado com 10 pontos, recebe este domingo o Santa Clara, 16.º, em zona de play-off de permanência, com 22, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, às 15:30, em jogo arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.

AFS





O treinador do AFS, João Henriques, quer que a equipa dê sequência aos últimos resultados frente ao Santa Clara, melhorando a eficácia ofensiva, na 26.ª jornada da I Liga de futebol, sem olhar à tabela.

Na conferência de antevisão ao jogo deste domingo, João Henriques disse que somar cinco pontos nos últimos quatro jogos é “uma situação que acaba por ser normal num contexto sem o passado”, defendendo que o AFS deve focar-se no que pode controlar e olhar ao presente para melhorar o futuro.





Santa Clara





O treinador Petit defendeu que o Santa Clara tem de “olhar sempre para cima” e realçou a importância de a equipa dar seguimento, face ao AFS, ao triunfo da última jornada na I Liga portuguesa de futebol.



“Ainda não ganhamos nada. Ganhamos três pontos no último jogo e agora temos de ter ambição e a mentalidade que não pode fugir daquilo que temos trabalhado. É o que tenho incutido nos jogadores. Temos de olhar sempre para cima, sabendo que o nosso adversário ainda tem a esperança de se poder salvar”, afirmou.

