I Liga. Alverca - Santa Clara

Alverca e Santa Clara empataram hoje 1-1, na 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol que aumentou para cinco o número de jogos sem vencer dos anfitriões e de 10 para os açorianos.

O avançado sérvio Marezi adiantou a formação ribatejana, aos seis minutos, na conversão de uma grande penalidade, e o avançado brasileiro Luís Fernando empatou para o Santa Clara, aos 76.



O Alverca desce um lugar para o 11.º posto, com os mesmos 26 pontos do Arouca, enquanto o Santa Clara, que quebrou uma série de cinco derrotas seguidas, caiu uma posição para o 17.º e penúltimo posto, com 18 pontos, em igualdade com o Tondela, em lugar de play-off, e a dois do Rio Ave, no primeiro lugar a salvo da despromoção.

