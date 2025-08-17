I Liga. Alverca - Sporting Braga

O Alverca recebe o Sporting de Braga, este domingo, pelas 18h00, no Complexo Desportivo de Alverca, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.

Alverca:

O treinador do Alverca, Custódio Castro, admitiu que a receção dos ribatejanos ao Sporting de Braga, para a segunda jornada da I Liga de futebol, será um jogo de emoções fortes, mas espera surpreender o adversário.



O jogo é especial para a formação ribatejana, que estreia um estádio renovado, e também para o treinador Custódio Castro, que reencontra o emblema bracarense, no qual passou as últimas temporadas ao serviço do Sporting de Braga B.



“É um jogo especial para todos. Para o Alverca, que volta a jogar num estádio onde todos trabalharam muito, e também para mim, pois o Braga foi um clube onde criei raízes e muitos laços”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa.







Sporting Braga:

O treinador Carlos Vicens disse que o Sporting de Braga tem de “melhorar em tudo e muito” e estar “na melhor versão” para vencer em Alverca, na segunda jornada da I Liga de futebol.

Carlos Vicens quer o Sporting de Braga a “melhorar em tudo e muito” e terá de estar na sua “melhor versão” para vencer o Alverca, a quem deixou elogios, considerando que a equipa ribatejana deixou “uma imagem muito interessante” na primeira jornada, apesar da derrota no terreno do Moreirense (2-1).







Veja aqui, na RTP Desporto, todos os lances deste jogo:



A ‘turma’ do espanhol Carlos Vicens qualificou-se na quinta-feira para o play-off da Liga Europa ao bater o Cluj (2-0, repetindo o triunfo da primeira mão, 2-1), pelo que vai iniciar o jogo de domingo com menos de 72 horas de descanso, o quarto em 10 dias.