I Liga. Arouca - Santa Clara

Arouca





O treinador do Arouca, Vasco Seabra, afirmou que a sua renovação com os 'lobos' apenas "traz exigência", para ser demonstrada já no jogo com o Santa Clara, da 32.ª jornada da I Liga de futebol.



O técnico conta que foi "muito fácil" chegar a um entendimento relativamente à renovação e que esta ficou fechada em "muito pouco tempo". Seabra revelou ainda que já "sentia necessidade" de encontrar um clube em que pudessem "crescer juntos" e que encontrou isso em Arouca.



Ainda assim, realçou que o principal foco é no jogo deste sábado, frente ao Santa Clara, que vem de uma vitória frente ao Sporting de Braga.



"O grande foco é no próximo jogo. É um adversário exigente, teve uma vitória conseguida na última jornada contra um adversário difícil. Vêm de sequência de consistência, em que saltaram para uma posição mais capaz. É uma equipa à imagem daquilo que é o Petit, nunca dão um lance por perdido", analisou.







Santa Clara





O treinador do Santa Clara disse querer vencer o Arouca para “fechar” as contas da manutenção na I Liga de futebol e “não estar à espera de outros”, mas alertou para a qualidade do adversário.

O treinador destacou a qualidade do próximo oponente, uma equipa com “qualidade” e “processos bem definidos”, mas reiterou o objetivo de conquistar os três pontos.“[O Arouca é] uma equipa com bons jogadores, bem orientada, com processos bem definidos. Nós queremos muito conseguir os três pontos e atingir o nosso objetivo principal e fecharmos as contas [da manutenção]”, realçou.O Santa Clara vem de uma vitória frente ao Sporting de Braga na jornada passada (2-1), enquanto o Arouca sofreu uma derrota diante o Alverca (2-1).