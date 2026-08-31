I Liga. Benfica - Estoril

Após castigo de um jogo à porta fechada, frente ao Académico de Viseu, o Benfica regressa a sua casa, à quarta jornada. Pela frente tem o Estoril de Vasco Matos, ainda sem vitórias nas contas da I Liga.



O regresso não será apenas dos adeptos, mas do convocado João Palhinha, que poderá fazer a sua estreia pelas cores do Benfica esta noite.



“Não tem ritmo de jogo oficial, teremos de o ir dando aos poucos. Mas é um jogador que não tem tido grandes lesões ao longo da carreira, que tem uma condição física que facilmente vai atingir patamares necessários para jogar como nós queremos”, antecipou Marco Silva na conferência de antevisão à partida.



À entrada para um dos jogos de encerramento da quarta ronda, as águias somam quatro pontos em dois jogos, menos oito do que o líder FC Porto, com 12 e um pleno de vitórias.



O Estoril, com um ponto, ruma à Luz com vontade de “ferir” o clube encarnado.



“Temos de ter uma grande concentração, rigor e estabilidade. Temos de ser extremamente competitivos e ter a capacidade de superar esses momentos” de organização coletiva de um adversário “cheio de confiança”, avisou o treinador dos canarinhos, Vasco Matos.



O médio escocês Jordan Holsgrove está disponível e o reforço Stelios Andreou pode somar minutos diante do Benfica.



A partida tem início previsto para as 20h15. Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém, apita o encontro.