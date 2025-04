I Liga. Boavista FC - Sporting CP

O Boavista, em penúltimo lugar, com 21 pontos, recebe, às 20:30, o Sporting, na liderança, com 72, os mesmos do Benfica, em encontro da 31.ª jornada da I Liga, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.





Boavista FC







O treinador do Boavista garantiu que a sua equipa irá “fazer tudo” para ter um bom resultado frente ao Sporting, na 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sublinhando que "estacionar o autocarro" não será suficiente.

Consciente da diferença de posições na tabela – com o Sporting a liderar o campeonato e o Boavista a lutar pela permanência –, Baxter reconheceu o favoritismo dos ‘leões’, mas recusou desistir à partida.









Sporting CP





O treinador do Sporting, Rui Borges, disse hoje que tem “1.000%” de confiança do presidente dos campeões nacionais de futebol e classificou como “ruído” as perguntas sobre a intervenção de Frederico Varandas na terça-feira.



“Foi questionado sobre a arbitragem, foi questionado sobre o Viktor [Gyökeres], foi questionado sobre o treinador, não respondeu a nenhuma. Tão simples quanto isso. A minha confiança com o presidente é 1.000%”, atalhou o técnico, confrontado com o facto de o presidente não ter respondido quando questionado sobre se continuará no clube na próxima época.



Antes, o treinador já tinha sido questionado diretamente sobre se terá condições para continuar se não atingir o objetivo de ser campeão nacional de futebol e respondeu de forma taxativa.



“Estou focadíssimo em ser campeão nacional e estamos aqui todos a trabalhar nesse sentido. O resto é ruído para mim”, desabafou Rui Borges.



O técnico escocês, que fará a estreia oficial em casa ao leme dos ‘axadrezados’, assegurou que o Boavista não se limitará a adotar uma postura defensiva, recusando a ideia de que irá “estacionar o autocarro”.“Connosco isso não funcionaria. Temos de defender bem em todo o campo e também atacar. Não podemos só esperar que o tempo passe”, salientou.