I Liga. Braga - Gil Vicente

Sporting de Braga, quarto classificado, com 46 pontos, e Gil Vicente, quinto, com 42, defrontam-se a partir das 20:30 de domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

O treinador Carlos Carvalhal frisou que a ambição do Sporting de Braga é o quarto lugar da I Liga de futebol, antevendo mais dificuldades com o Gil Vicente, domingo, na 26.ª jornada, do que com o Mónaco.



O técnico dos minhotos disse, na quinta-feira, que a sua equipa surpreendeu a do Mónaco, mas no campeonato nacional o conhecimento dos treinadores de todas as equipas é total, por isso Carlos Carvalhal disse esperar com o Gil Vicente “um jogo mais difícil do que com o Mónaco”.





“É uma equipa muito coesa, vi o jogo que fez no ‘Dragão’ [1-1, com o FC Porto] com 10 [quase todo o jogo], venceu na ‘Luz’ [2-1 sobre o Benfica] e, além disso, concedeu pouquíssimas oportunidades de golo, mas nós estamos apostados em fazer melhor”, referiu, apelando novamente “ao apoio massivo dos adeptos", lembrando os "muitos jovens que, há três meses, jogavam na Liga 3 - os erros acontecem, a inconstância acontece, e esse apoio é muito importante para ter mais uma noite à Braga”, disse.





Já o treinador Ricardo Soares afirmou que o Gil Vicente tenciona pontuar no reduto do Sporting de Braga, domingo, para a 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, a “jogar bem” e a “divertir-se”.



Sem qualquer derrota nos últimos 10 jogos do campeonato, a equipa de Barcelos ocupa o quinto lugar, com 42 pontos, e tem a hipótese de se aproximar do vizinho bracarense, quarto, com 46, mas o ‘timoneiro’ gilista avisou que a ambição de triunfar não pode sacrificar a “preocupação de se jogar bem”.



“Sinto os meus jogadores com vontade enorme de irem a jogo e de se divertirem, uma das premissas desta equipa. Queremos muito jogar bem. Podemos controlar isso. Temos o objetivo inequívoco de ir buscar pontos a Braga, mas a nossa ideia de jogo tem de estar presente. Se não estiver, é porque algo não correu como projetado”, disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:30.