I Liga. Casa Pia - Tondela

Casa Pia, 16.º e antepenúltimo, com 26 pontos, e Tondela, 17.º e penúltimo, com 22, defrontam-se, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, na 32.ª ronda da I Liga de futebol, em jogo arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

Casa Pia





Em conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador Álvaro Pacheco apelou ao controlo emocional do Casa Pia para vencer na receção ao Tondela, da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, mas sem dramas na luta acesa pela manutenção.



“São três finais, mas temos de ter noção de que não há drama nenhum. Temos de nos manter focados no trabalho, crença e vontade de voltar outra vez a conquistar três pontos. Sentimos e estamos confiantes de que vamos conseguir. O jogo tem um cariz especial no controlo emocional, sensações e emoções que vamos sentir. Os jogadores estão mais do que preparados para este tipo de jogo e têm de ter maturidade para se agarrarem à sua tarefa”, apontou Álvaro Pacheco.



O treinador manifestou a sua confiança no triunfo contra um adversário direto, que, “se perde, fica muito longe dos seus objetivos”, mas alertou para a consolidação das ideias.











Tondela





Já o treinador Gonçalo Feio admitiu que só interessa um resultado ao Tondela, a vitória, na deslocação ao Casa Pia, em jogo da 32.ª jornada da I liga de futebol.

“Vejo a equipa concentrada, com noção de quão importante é o jogo de amanhã (domingo). Não há que esconder, nem usar eufemismos. Jogamos contra uma equipa que se calhar tem dois resultados que lhe pode interessar e a nós só nos pode interessar um resultado”, reconheceu Gonçalo Feio.O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, depois de um empate em casa do Sporting, o que “deu um alento e acreditar à equipa e aos adeptos”.