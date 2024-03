I liga em direto. Boavista FC - Morenrense FC

O Boavista, 12.º classificado com 25 pontos, sete acima da zona de descida, recebe o Moreirense, sexto com 39, este sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, num encontro da 25.ª jornada da I Liga arbitrado por Bruno Vieira, da associação de Lisboa.

O Boavista vai enfrentar “grande exigência” na receção ao Moreirense, este sábado, da 25.ª jornada da I Liga, assume o treinador ‘axadrezado’ Ricardo Paiva, preparado para a diversidade futebolística da equipa-sensação da prova.



“O Moreirense é uma equipa extremamente perigosa nos ataques rápidos, que gosta de preparar o jogo atrás e convidar o adversário a pressionar alto para, depois, encontrar e explorar espaços na profundidade de uma forma muito objetiva. Além disso, tem médios que seguram a bola e jogam entre linhas com muita qualidade. Não esperamos um jogo fácil por essa capacidade de eles abordarem com firmeza uma ou outra toada ofensiva, mas estamos preparados para as duas situações”, vincou, em conferência de imprensa.



O Boavista quebrou uma sequência de duas derrotas na ronda passada, ao empatar no terreno do Famalicão (1-1), com o técnico a apelar ao “rigor, compromisso, dedicação e empenho inegociáveis” da equipa do Bessa para voltar aos triunfos quatro jogos depois.





“A preparação desta partida foi centrada em nós. Sabemos que o Moreirense é a equipa revelação da prova para a maioria das pessoas, mas isso não será muito surpreendente para quem está por dentro, até porque eles têm trabalho feito, muitíssimos jogadores de enorme valor e soluções para cada posição. São a quarta melhor defesa e não sofreram golos em 12 jornadas. Isso diz muito da organização que o Moreirense tem no momento defensivo e também da sua capacidade para marcar golos”, caracterizou Ricardo Paiva.





Do lado do Moreirense, o treinador Rui Borges, frisou que os seus jogadores devem estar “bem organizados” para superar um Boavista “competitivo”, com “uma alma muito grande”, em duelo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



Ainda recordado do empate da primeira volta (1-1), na vila de Moreira de Cónegos, num dos “jogos mais difíceis do campeonato em termos coletivos, competitivo, muito intenso, repartido”, frente a uma equipa então “motivada e num bom momento”, o técnico perspetivou mais um embate difícil com os ‘axadrezados’ do Porto, no Estádio do Bessa, a partir das 18:00 deste sábado.



“Vamos encontrar uma equipa muito competitiva nos duelos e na parte física. Ou conseguimos igualar isso ou o jogo vai-se tornar mais difícil para nós. Vamos querer ser Moreirense, bem organizados, perante uma equipa forte no ataque à profundidade, com um avançado, o Bozeník, muito bom nos ‘timings’, muito intenso e perspicaz a atacar zonas de finalização”, disse, na antevisão ao encontro.



Apesar dos três jogos sem triunfos por parte do Boavista, 12.º classificado, com 25 pontos, o técnico da equipa vimaranense espera um adversário “com uma alma muito grande, à imagem do clube e dos seus adeptos”, comprometido em garantir a permanência e “muito compacto”.



“Vai ser um adversário muito difícil de desbloquear. O resultado vai depender do que somos capazes de fazer com e sem bola. Não olho muito para os jogos passados, para a inconstância de resultados [do Boavista]. Cada jogo tem a sua história, cada equipa tem as suas características. Vem de um empate fora, perante uma boa equipa [Famalicão]”, sublinhou.





RTP c/ Lusa