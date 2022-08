I Liga em direto. Boavista FC - SL Benfica

O Boavista, terceiro colocado, com seis pontos, em três jogos, recebe o Benfica, quarto, com idêntica pontuação, em dois, no sábado, a partir das 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, no 130.º confronto da história entre os dois clubes, a contar para a quarta jornada do campeonato, com arbitragem de João Pinheiro, da Associação de Futebol de Braga.

O Boavista precisa de proatividade ofensiva para travar a invencibilidade do Benfica sob alçada do treinador alemão Roger Schmidt na partida de sábado, da quarta jornada da I Liga de futebol, admitiu hoje o técnico ‘axadrezado’ Petit.



“Neste momento, teremos de ter bola para jogar contra o Benfica, retirá-lo um pouco das suas zonas de pressão e entrar em zonas nas quais poderemos criar perigo. Foi a partir desse contexto que trabalhámos esta semana. Sabemos do favoritismo do Benfica, mas somos o Boavista e queremos discutir o jogo. O pensamento nesta casa passa sempre por trabalhar para conquistar os três pontos”, referiu Petit, em conferência de imprensa.





Depois de terem iniciado o campeonato com triunfos sobre Portimonense (1-0) e Santa Clara (2-1), os ‘axadrezados’ perderam no terreno do Casa Pia (0-2), saindo penalizados com “uma primeira parte de pouca intensidade e completamente diferente da segunda”.





Já o treinador dos "encarnados", Roger Schmidt, afirmou que o Benfica tem de mostrar “boa atitude” nos jogos da I Liga portuguesa de futebol posteriores às partidas europeias, esperando um desafio difícil na visita ao Boavista.



“[Espero] Um jogo físico. Analisámos e também sei a história dos confrontos frente ao Benfica. É sempre difícil, mas teremos muitos jogos difíceis, especialmente depois dos jogos internacionais. É o que temos de fazer, mostrar também boa atitude durante o fim de semana, pois as próximas semanas serão assim”, realçou o treinador, no Seixal.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da quarta jornada do campeonato, Roger Schmidt admitiu ter falado com o treinador-adjunto Javi García, ex-jogador do Boavista, que deu um “bom ponto de vista” do próximo rival à restante equipa técnica.



“Falei com o Javi, ele conhece muito bem o Boavista. Temos um bom ponto de vista da equipa e sabemos que eles se motivam muito nos jogos contra grandes equipas como o Benfica. Jogam sempre no máximo nestes jogos, mas estamos preparados. Não será um jogo fácil, especialmente no estádio deles. Vai ser um desafio”, alertou o treinador.