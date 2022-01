I Liga em Direto. Braga vs Famalicão

Sporting de Braga, quarto classificado, com 31 pontos, e Famalicão, 17.º, com 11, defrontam-se a partir das 18:00 deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Fábio Melo, da associação do Porto.

O treinador do Sporting de Braga, Carlos Carvalhal, na antevisão à receção ao Famalicão, este domingo, da 17.ª jornada da I Liga, disse esperar um Sporting de Braga “motivado” em busca dos três pontos.



“O Famalicão é 17.º [classificado], a posição não é boa, mas tem um jogo a menos e tem competência coletiva e individual para estar melhor posicionado, mas há circunstâncias que não correm como os clubes querem. Tem bons jogadores, mudou de treinador recentemente, respeitamos o Famalicão, mas, mais importante, é o que podemos fazer”, disse.



Na última jornada, os bracarenses golearam o Arouca (6-0): "Fizemos um bom jogo em Arouca, foi uma boa semana de trabalho, a equipa está viva, motivada e confiante, com uma vontade muito grande de ir a jogo e discutir os três pontos”, disse.







Já o treinador do Famalicão admitiu estar à espera de dificuldades frente ao Sporting de Braga, na jornada 17 da I Liga portuguesa de futebol, e depois de um período com vários jogadores infetados com covid-19.

Rui Pedro Silva estreia-se na I Liga como treinador principal, depois de já ter comandado a equipa na Taça de Portugal, contra o Portimonense, e numa altura em que tinha acabado de chegar ao clube. Agora, o treinador espera que a equipa dê uma boa resposta, depois de ter recuperado os jogadores que estiverem afastados dos treinos devido à covid-19."Chegámos ao clube e tivemos logo um jogo da Taça de Portugal. Depois apareceu o surto de covid-19 no clube. Não foi fácil. Tentámos minimizar os problemas, mas agora estamos preparados e tivemos uma boa semana de trabalho. Estamos a trabalhar as nossas ideias, a implementar o nosso processo e vamos ter um jogo bastante importante no sentido de perceber o nosso crescimento e se as nossas ideias estão a ser bem acolhidas”, admitiu.