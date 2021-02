I Liga em direto. FC Porto - Boavista FC

O FC Porto procura este sábado regressar às vitórias na I Liga portuguesa de futebol, na receção ao rival portuense Boavista, e aproximar-se, provisoriamente, do líder Sporting, na 19.ª jornada da prova.

Após empates com Belenenses SAD (0-0) e Sporting de Braga (2-2), os ‘dragões’ (40 pontos), que ocupam o segundo posto, viram aumentar para oito pontos a desvantagem para os ‘leões’ (48), que apenas jogam na segunda-feira, diante do Paços de Ferreira.



Em caso de triunfo, a formação comandada por Sérgio Conceição, que vem de outra igualdade com os minhotos (1-1), mas para a Taça de Portugal, não só reduz a margem para o Sporting, como aumenta a vantagem sobre Sporting de Braga (37) e Benfica (37), que entram em campo no domingo.









O treinador Jesualdo Ferreira prometeu um Boavista capaz de superar “algumas limitações” de plantel “com uma disposição clara de discutir o jogo” frente ao FC Porto, num dérbi portuense da 19.ª jornada da I Liga de futebol.



“Vamos defrontar o campeão nacional, vencedor da Taça de Portugal e única equipa do país na Liga dos Campeões. O Boavista, com a sua história dentro dos campeonatos nacionais e nos dérbis com o FC Porto, chegará ao Dragão para tentar discutir o jogo”, apontou o técnico, em declarações publicadas nas redes sociais do clube portuense.



Os ‘axadrezados’ só venceram uma vez nas últimas 12 rondas e vêm de derrotas caseiras consecutivas diante de Gil Vicente (1-2) e Nacional (0-1), que vincaram a necessidade de “os jogadores continuarem a colocar tudo dentro do campo”.





O jogo será no Estádio do Dragão, a partir das 20:30, com o FC Porto a receber um Boavista que segue em 16.º lugar, com 14 pontos, e que vem de desaires com Gil Vicente e Nacional.