I Liga em direto. Portimonense - Casa Pia

Portimonense, 16.º classificado, com 26 pontos, e Casa Pia, nono, com 31, defrontam-se este domingo, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Tiago Martins, da associação de Lisboa.

O treinador do Portimonense disse que a equipa trabalhou para continuar a melhorar, após ter ultrapassado um ciclo negativo, antes da receção de domingo ao Casa Pia, da 29.ª jornada da I Liga de futebol.



“O foco é sempre esse todas as semanas, desde o início do campeonato: estar sempre à procura de melhorar aspetos onde não estamos tão bem, e sempre com a busca de aperfeiçoar e melhorar aqueles que vamos fazendo bem”, afirmou Paulo Sérgio, em declarações divulgadas pelo clube algarvio.



Por isso, depois da vitória da última jornada em Chaves (3-2), que pôs fim a uma sequência de oito jogos sem vitórias no campeonato, esta semana de trabalho foi “igual às outras, de foco e de muita concentração no trabalho”.





“A preparação é sempre a tentar atender a todos os defeitos, porque apesar da vitória voltámos a cometer alguns erros. É sempre um trabalho muito focado no nosso rendimento anterior para tentar melhorar no próximo”, reforçou o técnico.





Já o treinador do Casa Pia, Gonçalo Santos, afirmou que quer evitar fazer contas até ao final da I Liga portuguesa de futebol, na véspera do jogo no reduto do Portimonense, para a 29.ª jornada.



“O nosso principal objetivo é não fazer contas e continuará assim até ao fim. A chegar o final do campeonato, apesar de estarmos em nono, a situação pontual dos clubes é muito próxima e temos de olhar para as equipas à nossa volta. Sabemos a importância do jogo. Se pontuarmos ou ganharmos, abrimos um fosso ainda maior, que nos dará mais tranquilidade”, salientou o treinador, em conferência de imprensa de antevisão.



Os ‘gansos’ ocupam atualmente a nona posição do campeonato, com 31 pontos, mas o Portimonense, em posição de play-off de manutenção, segue a apenas cinco pontos (26), o que oferece um caráter importante, embora não decisivo, ao encontro, alertou.