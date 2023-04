O Rio Ave recebe o Benfica, duas equipas que estão dentro dos objetivos traçados para este campeonato. O Benfica está confortável no primeiro lugar, com 68 pontos, com nove vitórias consecutivas. O Rio Ave apresenta-se hoje em casa com 33 pontos, num confortável nono lugar. Um jogo que se vai disputar no Estádio do Rio Ave, com arbitragem de Rui Costa.

Acompanhe aqui minuto a minuto todas as incidências da partida, onde também pode ver todas as estatísticas do que se passa dentro do campo.