I Liga em direto. Rio Ave FC - SC Farense

O Rio Ave, 12.º classificado, com 22 pontos, recebe o Farense, 14.º, com 19, este domingo, às 20:00, no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, com arbitragem de João Pinheiro (Braga).

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, quer que sua equipa entre para ponta final da I Liga portuguesa de futebol "numa posição mais tranquila" e, para tal, frisou a importância do duelo frente ao Farense, da 22.ª jornada.



Os vila-condenses, que vêm de duas derrotas consecutivas, frente ao Famalicão e Benfica, ocupam, à condição, o 12.º posto da classificação, com três pontos de vantagem para os lugares de descida, margem que o técnico quer aumentar.



"Acho que as equipas vão continuar a andar muito próximas [na tabela] entre si e não vejo os adversários a dar sinais de fraqueza. Temos de nos preocupar no que podemos fazer em cada jogo, para na ponta final estarmos numa situação mais confortável", disse Miguel Cardoso.



O treinador partilhou que o grupo "tem mostrado um grande foco para se estabilizar", mas vincou que só uma equipa "com atitude e jogar no limite" poderá ter sucesso no duelo com os algarvios.







Da parte do Farense o treinador do Farense garantiu que confia em absoluto em todo o plantel do clube algarvio, que regista várias ausências para a partida de domingo, frente ao Rio Ave, da 22.ª jornada da I Liga de futebol.

"Não sei o que irá acontecer em Vila do Conde, mas sei que vamos ver o melhor Farense. Isto até parece quase uma ofensa, mas o plantel é constituído por 28 jogadores e todos, sem exceção, têm a minha confiança", afirmou Jorge Costa, questionado sobre a capacidade de a equipa manter os registos positivos, apesar da ausência de vários titulares.O Farense vai apresentar-se em Vila do Conde sem vários habituais titulares, entre os quais o seu melhor jogador, Ryan Gauld (castigado), que contabiliza sete golos e quatro assistências na competição.