I Liga em Direto. Santa Clara - FC Porto

O Santa Clara, sexto classificado, com 10 pontos, recebe o FC Porto, quarto com 13, este sábado, no estádio de São Miguel, nos Açores.

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, espera muitas dificuldades na receção ao FC Porto, até por considerar que o campeão nacional fica numa posição “incómoda” se continuar a perder pontos na I Liga de futebol.



“Temos a noção de que é um jogo que traz um grau de dificuldade bastante elevado e percebemos também que, da parte do FC Porto, continuar a perder pontos fica incómodo perante aquilo que é importante para [depois] recuperar”, afirmou Daniel Ramos, em conferência de imprensa, no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.





Para Daniel Ramos, compete ao Santa Clara “identificar” o que é “importante para o jogo” e ter a noção do “grau de dificuldade” do encontro de sábado frente aos campeões nacionais, da oitava jornada do campeonato.







Já para Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, classificou este jogo como "uma final" o jogo frente ao Santa Clara, da oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol, considerando a sua equipa não tem “espaço para perder mais pontos".



"Temos de olhar para o jogo como uma final, não temos espaço para perder mais tempo, mais pontos, e correr o risco de nos distanciarmos do primeiro lugar, que é onde que queremos estar", disse o técnico dos ‘dragões', antecipando o jogo de sábado, nos Açores.



O treinador portista disse que o atual quarto lugar que a equipa ocupa no campeonato, com seis pontos de desvantagem para o líder Sporting, "não tira o sono", mas pretende inverter "rapidamente" essa situação na tabela classificativa.