I Liga em Direto. Santa Clara - Sporting

O Santa Clara, 16º. classificado com cinco pontos, recebe hoje o Sporting, sétimo, com 13, às 14:30 locais (15:30 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, num encontro que será arbitrado por Artur Soares Dias, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, afirmou que o clube quer dificultar a vida ao Sporting, apesar das nove 'baixas' que a formação açoriana tem para o encontro da nona jornada da I Liga de futebol.



“Queremos tornar a vida difícil para o Sporting. Normalmente, nunca é fácil jogar nos Açores contra o Santa Clara e nós queremos que prevaleça isso mesmo: que seja muito difícil jogar contra o Santa Clara nos Açores”, afirmou o técnico, em conferência de imprensa realizada na Praça Gonçalo Velho Cabral, no centro histórico de Ponta Delgada, com as Portas da Cidade, um 'ex-líbris' da cidade, como pano de fundo.



Apesar de os açorianos registarem nove ausências para o encontro de sábado, o técnico assegurou que os “jogadores que estão disponíveis dão garantias”.



“Costuma-se dizer que o azar de uns é a sorte de outros. Nós, enquanto treinadores, e eu sempre disse isso, somos renumerados para encontrar soluções. Somos igualmente contratados para ser a solução das soluções”, declarou.





Destacando que “um ou outro jogador” ainda pode recuperar a tempo da partida, Mário Silva apelou aos atletas que vão jogar para “aproveitarem a oportunidade”.





Já o treinador do Sporting, Rúben Amorim, assegurou para o jogo de hoje a titularidade do guarda-redes Adán com o Santa Clara, da nona ronda da I Liga de futebol, afirmando que “22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos”.



“O Adán continua a dar todas as garantias. 22 minutos não apagam 92 jogos e quatro títulos. Não teve um dia tão bom, mas continua, a meu ver, a ser o guarda-redes mais preparado para iniciar o jogo. Este jogo é muito mais importante do que o Marselha”, afirmou o técnico do clube ‘verde e branco’, em conferência de imprensa de antevisão.



O espanhol teve culpas nos dois primeiros golos dos franceses do Marselha e terminou expulso, tudo nos primeiros 22 minutos da partida de terça-feira, da terceira ronda da Liga dos Campeões, mas continua a merecer a confiança de Rúben Amorim na baliza.