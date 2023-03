I Liga em direto. SC Braga - Rio Ave FC

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 49 pontos, e Rio Ave, 10.º, com 27, defrontam-se a partir das 20h30 deste domingo, no Estádio Municipal de Braga, jogo que será arbitrado por Nuno Almeida, da associação do Algarve.

O treinador Artur Jorge disse que “ninguém se rende” no Sporting de Braga, que quer regressar às vitórias na receção ao Rio Ave, no domingo, na 23.ª jornada da I Liga de futebol.



O Sporting de Braga vem de três derrotas nas últimas quatro partidas, duas delas com a Fiorentina, que ditaram o adeus às competições europeias, e a última com o Vitória de Guimarães (2-1), no campeonato, mas para o técnico, as marcas da derrota em Guimarães resumem-se aos três pontos perdidos.



“Não queríamos ter perdido, independentemente do adversário ou de ter sido um dérbi. Agora temos de olhar para o que temos pela frente, que é o Rio Ave”, disse na conferência de imprensa de antevisão.





Para Artur Jorge, o Sporting de Braga “não tem outro caminho senão olhar para este jogo com ambição e determinação para ganhar”.







Já o treinador do Rio Ave, Luís Freire, considerou que será “difícil, mas não impossível” a sua equipa vencer, domingo, na deslocação ao reduto do Sporting de Braga.



“Temos de estar muito motivados, corajosos e assumir o que queremos no jogo. Gostamos destes desafios e de ser competitivos, tal como o fomos contra outras equipas do topo da tabela. É uma tarefa difícil, mas não impossível, e vamos tentar ganhar”, garantiu o treinador dos vila-condenses, em conferência de imprensa.



O treinador do Rio Ave espera “um adversário forte”, mas prometeu que a sua equipa estará “muito concentrada na sua organização e nas tarefas” para tentar aproveitar as oportunidades que possam surgir durante a partida.



“Sabemos que o Sporting de Braga tem uma equipa de qualidade, bem apetrechada e organizada, e que é muito forte a jogar em casa. É provável que tenhamos menos oportunidades no jogo, mas temos de as aproveitar e ser eficazes. Se fizermos golos vamos causar intranquilidade ao adversário e ganhar motivação”, perspetivou.