I Liga em direto. SL Benfica - Casa Pia AC

O Benfica recebe hoje o Casa Pia no sábado, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

O campeão Benfica procura saltar hoje, à condição, para a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Casa Pia, em encontro da nona jornada, depois de nova deceção europeia.



Quatro dias depois do desaire caseiro com a Real Sociedad (0-1), que deixou a equipa praticamente fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões, os ‘encarnados’ voltam ao campeonato, 21 dias após o sofrido triunfo por 1-0 no Estoril.



Um golo de António Silva, já nos descontos, aos 90+3 minutos, 'selou' o sétimo triunfo consecutivo na prova do ‘onze’ comandado pelo alemão Roger Schmidt, que vai agora em busca do oitavo, frente ao 10.º da tabela.



A presença, ou não, do argentino Ángel Di María, que falhou a receção aos bascos devido a lesão, é a grande incógnita no conjunto ‘encarnado’, sendo que o campeão mundial é o melhor marcador da equipa na prova, com cinco tentos.



Em caso de vitória, o Benfica (segundo, com 21 pontos) saltará para o comando, pelo menos até segunda-feira, dia em que o líder invicto Sporting (22 pontos) viaja a casa do Boavista (sexto, com 15), o local onde as ‘águias’ perderam os únicos pontos na prova, ao caírem por 3-2, aos 90+13 minutos, na primeira jornada.





Por seu lado, o Casa Pia chega à Luz, para um encontro agendado para as 18:00, na 10.ª posição, com nove pontos, e depois de duas derrotas consecutivas, no reduto do Gil Vicente (0-2) e na receção ao Estrela da Amadora (0-1).





Do lado do Casa Pia o treinador Filipe Martins diz que a equipa terá de aliar competência, qualidade, eficácia e organização defensiva para poder almejar conquistar pontos na visita ao Benfica, da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol, afirma.





“Temos de ser muito competentes e esperar o Benfica no máximo. Só assim podemos almejar trazer pontos do Estádio da Luz. Isso faz-se com organização, qualidade e ser muito próximos da perfeição. Não devemos ter muitas oportunidades de golo, mas é muito importante sermos eficazes. Defensivamente, transmitir o que tem sido a nossa organização e retardar ao máximo o golo do Benfica, porque aí poderá haver alguma inquietação dos sócios do Benfica. Para que esse estado de espírito se venha a sentir, temos de estar focados nos nossos comportamentos”, considerou o técnico casapiano.



Em conferência de imprensa de antevisão ao duelo frente ao campeão nacional, Filipe Martins rejeitou que este seja um bom momento para defrontar o Benfica, apesar das últimas exibições e críticas feitas aos ‘encarnados’, esperando uma reação adversária.



“A nossa ideia não é adulterarmos a nossa conduta normal dentro de campo. Vamos tentar ser uma equipa organizada, num bloco médio. Vamos ter olhos postos na baliza do Benfica e procurar ter tempo de qualidade com bola. Sabemos que não vamos ter grande quantidade de posse de bola, mas é importante fazer estragos na organização do Benfica sempre que a tivermos. É por aí que pode passar um bom resultado”, disse.









RTP c/ Lusa