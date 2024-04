I Liga em direto. SL Benfica - Moreirense FC

O Moreirense, sexto classificado com 43 pontos, joga este domingo no estádio da Luz frente ao Benfica, segundo com 67, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.





Já do lado do Moreirense o treinador prometeu uma equipa “audaz e comprometida” para o jogo deste domingo frente ao Benfica, da jornada 29 da I Liga de futebol, não acreditando que vá encontrar um adversário fragilizado.

O Benfica precisa de vencer hoje o Moreirense para se manter na perseguição ao comandante Sporting, em jogo da 29.ª jornada da I Liga de futebol, além de poder se destacar ainda mais em relação ao FC Porto.Depois de os 'leões' terem alargado para sete pontos a sua vantagem na liderança da prova, ao golearem na sexta-feira em casa do Gil Vicente (4-0), os 'encarnados' podem repor a diferença nos quatro em caso de triunfo, embora fiquem com mais um encontro disputado, mas podem também elevar para 11 a diferença para os 'dragões', terceiros e que no sábado empataram 2-2 na receção ao Famalicão.“Espero um Benfica forte, que não tem margem para perder pontos na luta pelo título com o Sporting. Acredito que será um Benfica à imagem do que foi com o Marselha. Temos de entender a equipa que está do outro lado, que vem de um bom triunfo para a Liga Europa”, antecipou Rui Borges, na antevisão ao encontro.O técnico do Moreirense quer, por isso, que o seu conjunto mantenha a “imagem do que tem sido ao longo do campeonato”, garantindo que os dois últimos jogos sem vencer [derrota com o Vitória de Guimarães e empate com o Estrela da Amadora] não beliscam a boa época feita pelo grupo de trabalho.